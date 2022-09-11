Російські льотчики, які воювали в Україні та завдавали ударів по містам, на тлі успіхів ВСУ та відступу російської армії задумалися про втечу з країни-агресора до держав Південної Америки

«На тлі відступу російської армії, у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України. Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України, обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя», — повідомляють в ГУР Міноборони України.

У воєнній розвідці оприлюднили особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Нагадаємо, що влітку цього року повідомлялося про ліквідацію ЗСУ підполковника окупаційних військ рф Сергія Гундорова, який мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.

А навесні взятий у полон заступник командира 47-го бомбардувального авіаційного полку зс рф підполковник Максим Кріштоп на прес-конференції зізнався, що в процесі виконання чергового бойового завдання він зрозумів, що ціллю являються не військові об’єкти, а житлові будинки та мирні люди. Злочинний наказ він виконав, після чого був збити українськими ППО та взятий у полон.

Фото зі сторінки ГУР МО України у соцмережах

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