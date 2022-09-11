У Міноборони проговорилися про секретні снаряди ЗСУ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка раніше закликала журналістів та блогерів не публікувати інформацію щодо дій ЗСУ до офіційних повідомлень, розповіла про один із способів інформаційної роботи з ворогом на місцевості, де нема інтернету.
За її словами, це — запуск агітаційних снарядів. «Перед тим, як просуватися вперед, наші захисники передають „вітання“ російським окупантам та дають останню можливість здатися в полон. Інакше на українській землі на них чекає тільки смерть», — сказала вона.
На своїй сторінці у соцмережах вона виклала відео, показавши, як працюють ці снаряди з листівками, де для тих, хто вирішив здатися у полон ЗСУ, публікують контактні телефони та поради, як діяти. У кожний снаряд завантажується півтори тисячі листівок.
До речі, з березня поточного року в Україні працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ). Туди можуть звернутися люди, які вирішили скласти зброю. Нещодавно працівники штабу виклали у мережу одну із розмов. Російський солдат, який подзвонив на контактний номер, сказав, що на його телефон прийшла смс-ка з пропозицією здатися, і поцікавився, як це зробити. Чоловік сказав, що не хотів їхати воювати. Та поцікавився, чи не будуть йому у полоні «різати яйця». На що співбесідник запевнив, що Україна дотримується Женевської конвенції і не катує тих, хто здався у полон.
Нагадаємо, що раніше до солдатів ворожої армії звертався президент Володимир Зеленський, який закликав їх повертатися додому, а якщо росіяни бояться цього, то здаватися у полон — Україна гарантує їм виконання всіх норм Женевських конвенцій.
Фото — скріншот93
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