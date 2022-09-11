Дівчина оголила груди перед бійцем, який нівечив її чоловіка: його реакція — хіт (відео)

Вболівальники, які зібралися в Чикаго (США) на бої рестлерів, були шоковані побаченим під час поєдинку популярних бійців Джиммі Ллойда та Метта Кардони.

У розпал дуелі, коли Ллойд бив суперника «до смерті», приваблива дружина Кардони Челсі Грін (вона сама — канадський рестлер, каскадерка та модель) знайшла оригінальний спосіб допомогти своєму коханому. Дівчина підійшла до рингу, задерла футболку і почала демонструвати кривднику її бойфренда голі груди. А показати було що.

Судячи з кадрів, Ллойд був шокований. Він на мить завмер, потім підвівся і схопився за голову. Який вже там суперник…

Нагадаємо, що популярний в Америці рестлінг — вид розваги, що включає поєдинки з елементами боротьби і акторської гри, хід і результат яких визначається заздалегідь.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-боєць ММА ефектно нокаутувала суперницю і оголила груди перед уболівальниками.

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