Понад тисячу учасників з України та світу взяли участь у «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів»

Учасники із 29 країн світу доєдналися до благодійного онлайн «Пробігу до 100 тисяч бронежилетів», ініційованого Львівським оборонним кластером спільно з громадськими організаціями Run Ukraine та Probig.

Вже майже три тижні триває «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів», мета якого зібрати кошти на виготовлення бронежилетів для українських захисників та захисниць. За цей час до події доєдналося понад 1000 учасників з усіх куточків України та світу.

«Дуже радію, коли бачу, що долучаються не лише професійні бігуни і спортсмени, а й українці з усіх усюд та іноземці, які теж хочуть зробити свій внесок у захист наших захисників. У нас вже є учасники з Польщі, Франції, Сполучених Штатів Америки та навіть Китаю і Австралії. Люди об’єднуються, щоб допомогти нашим захисникам, допомогти Україні перемогти. Це надихає!» — ділиться амбасадорка Пробігу та багаторазова чемпіонка України з легкої атлетики, Орися Дем’янюк.

Організаторам вже вдалося зібрати понад мільйон гривень. За ці кошти Львівський Оборонний Кластер зможе виготовити ще понад 200 бронежилетів. Загалом же ЛОК, що є найбільшим вітчизняним виробником цього спорядження, вже виготовив та безкоштовно передав нашим бійцям 80 тисяч бронежилетів. І планує найближчим часом довести цю цифру до ста тисяч!

Тож «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» триває і продовжуватиметься до 19 вересня. Акція відбувається в онлайн-форматі, тобто учасники реєструються на сайті та самостійно обирають локацію, час та комфортну для себе дистанцію: 10 км, 21 км або ж вільну.

Мінімальна вартість реєстрації — 890 гривень, та кожен учасник може оплатити більше — адже що більше коштів буде зібрано, то більше наших захисників отримають якісні бронежилети.

На згадку про Пробіг кожен учасник отримає унікальну пам’ятну медаль із залишків бронесталі, з якої виготовляють бронежилети для українських захисників.

«Медаль фінішера „Пробігу до 100 тисяч“ — це нагадування, що ти пробіг, аби захистити тих, хто захищає нас», — підкреслив голова правління Львівського оборонного кластера Максим Плєхов.

Зареєструватися на «Пробіг до 100 тисяч бронежилетів» можна на сайті: https://do100.com.ua/

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