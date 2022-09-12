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Світ

путін готує новий етап війни і допомагатимуть йому російські олігархи, — Грозєв

13:31 12 вересня 2022
Артилерія

Путін наказав державним корпораціям та олігархам створювати приватні військові компанії для посилення збройної агресії проти України та «нового етапу» війни. Її він планує розпочати у жовтні. Про це повідомляє журналіст-розслідувач Христо Грозєв на своїй сторінці у Twitter.

Такими кроками московський диктатор намагається врятувати провали свого війська в Україні.

На переконання путіна, всі провали його армії в Україні відбуваються через корупцію, некомпетентність в російській армії та шахрайство. Загальновідомо, що найманців обдурили із зарплатнею, не виплативши обіцяні гроші.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив удари ЗСУ по Криму та пояснив, чи болючою буде втрата півострова для росії.

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