Невдовзі після того, як ЗСУ вдарили по базі найманців ПВК Вагнера в Попасій, з'явилася інформація про те, що ще кілька десятків «вагнерівців» було знищено у Лисичанську.

«Сьогодні вранці курили та іншими способами порушували пожежну безпеку не лише в Джанкої, а й у Лисичанську. Група найманців із ПВК Вагнера, грубо порушивши правила поводження з вогнем, розвела багаття в Лисичанському відділі поліції, щоб приготувати собі пожерти. У результаті стався потужний вибух, який не залишив каменя на камені, і забрав життя від 50 до 70 орків», — пише телеграм-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.

Про те, що в захопленому рашистами місті щось сталося, пише й керівник Луганської ОВ Сергій Гайдай: «Навіть не знаю, як анонсувати новину… Луганщина знищує окупантів… Або: у Лисичанську знову бавовна… А може, куріння вбиває… Далі буде».

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про вибухи в окупованому Криму — вони прогриміли на складі боєприпасів у селищі Травневе. За однією з версій, відповідальність за вибух під Джанкоєм несе елітний український спецназ, хоча в Україні це поки офіційно не підтверджують.

Також у пресі з'явилася інформація про вибухи та пожежу на військовій авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем.

Фото — скріншот

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