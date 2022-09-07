Залужний підтвердив удари ЗСУ по Криму та пояснив, чи болючою буде втрата півострова для росії

У випадку втрати рф АР Крим, це не зможе суттєво завадити болісному, але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Про це йдеться в спільній статті для «Укрінформу» головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки генерала Михайла Забродського.

«Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗС рф матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці, щонайменше, в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити», — мовиться в статті.

Також в одному з розділів статті Залужний та Забродський розмірковують, що має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності.

«Тільки в цьому випадку можна обговорювати вплив на реальний центр тяжіння рф у цій війні. Він полягає в її „віддаленому“ — в розумінні більшості росіян — характері. Завдяки цьому віддаленню громадяни рф не так болісно сприймають втрати, невдачі, а головне — вартість цієї війни в усіх її розуміннях», — вважають Залужний та Забродський.

Водночас, вони додають, що переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗСУ з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримським авіабазам противника, перш за все — по аеродрому Саки. Завдання ЗСУ на 2023 рік — зробити для росіян та інших окупованих територій ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей.

Підсумовуючи сказане та обговорюючи вже подальші перспективи, після 2023 року, можна вести мову лише про новий етап протистояння. Звісно, з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки — триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат.

«Не всі на Заході готові до програшу росії»: депутат Європарламенту про агентів впливу Кремля, план Маршалла та терміни закінчення війни

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram