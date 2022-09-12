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Завдає шкоди майбутньому росії: муніципальні депутати Москви та Петербурга зажадали відставки путіна

15:57 12 вересня 2022
Путін

Державні депутати 18 округів Москви і Санкт-Петербурга підписали громадську заяву з вимогою відставки президента росії владимира путіна.

Про це повідомляє Telegram-канал видання «ФАКТИ».

Документ опублікувала депутат петербурзького МО «Семенівський» Ксенія Торстрем, яка займається збиранням підписів.

«Ми, муніципальні депутати росії, вважаємо, що дії президента в. в. путіна завдають шкоди майбутньому росії та її громадянам. Вимагаємо відставки владимира путіна з посади президента росії!» — йдеться у заяві.

Підписи під документом поставили два десятки депутатів.

Раніше з вимогою відставки президента росії виступила рада депутатів московського муніципального округу «Ломоносівський». Також депутати муніципальної освіти «Смольнінське» Петербурга закликали Держдуму рф висунути звинувачення у держзраді проти володимира путіна, щоб усунути його з посади через війну в Україні. На них склали протоколи про «дискредитацію» російської армії.

Нагадаємо, що політолог Андрій Піонтковський вважає, що політична смерть путіна стане причиною його фізичної смерті.

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