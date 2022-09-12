У місця активних бойових дій прийде спека: синоптикиня розповіла про погоду другого дня тижня

В Україні продовжує панувати циклон з жіночим ім'ям «Пеггі», періодично заливаючи деякі регіони дощами. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко.

У вівторок, 13 вересня, циклон зміщуватиметься у східному напрямку. У багатьох областях України все ж йтимуть дощі. Але поступово завтра вдень західна та північна частини будуть звільнятися від вологої важкої хмарності.

Вітер очікується північно-західний, помірний. В Одеській, Миколаївській та Чернівецькій області можливі пориви до 15−20 метрів за секунду.

Температура повітря у вівторок є досить неоднорідною. Найхолодніше буде вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницький з районами, а також північ Одеської області. Тут передбачається від +11 до +15 градусів.

На решті території України максимально очікується у вівторок +13…+17 градусів.

Жарко буде там, де наші військові активно атакують російських загарбників.

«Дуже тепла погода очікується завтра у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях та в Криму — +18…+23 градуси», — пише Діденко.

У Києві 13 вересня дощі ймовірніші найближчої ночі, а також 13 вересня вранці та в першій половині дня. Після обіду у столиці без істотних опадів.

Максимальна температура повітря коливатиметься у межах +12…+14 градусів. У середу, четвер, п'ятницю потеплішає.

Нагадаємо, синоптики обіцяли українцям тепліший вересень, ніж зазвичай.

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