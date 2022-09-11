Поки що холодно та штормовий вітер, але потепління вже близько: синоптикиня розповіла про погоду на початку наступного тижня

Циклон із кокетливим ім'ям Пеггі відкриватиме дощовий тиждень в Україні. 12-го вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди. Про це пише відома синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

«Волога хмарна погода — не привід сумувати, бо осінь лише починається. Та й поки що немає справжніх холодів, завтра протягом дня все ж не морози: максимально, наприклад, у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, Полтавщині та в східних областях очікується аж +17+22, в Криму до +24 градусів», — пише вона.

За її прогнозом, найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини. Там передбачається +10+15 градусів.

«Вітер посилюватиметься до окремих штормових поривів на заході та сході України, на решті території вгомониться, максимум помірний. У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами. Протягом дня повітря не обіцяє столиці тепла, максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів. Потепліє відчутніше у середу», — пише Діденко.

Як писали «ФАКТИ», синоптики обіцяють українцям вересень тепліший, ніж зазвичай.

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