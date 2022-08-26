Синоптики обіцяють українцям вересень тепліший, ніж зазвичай

Кінець серпня в Україні буде сухим та спекотним. Тільки на початку вересня температура повітря трохи знизиться.

Очікується, що цього року протягом вересня, особливо у першій його половині, на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Середня за місяць температура може бути на 1 градус вищою, ніж протягом останніх 30 років. У південних та східних областях можливий дефіцит опадів. Такий прогноз склали в Укргідрометцентрі.

Синоптики зазначають, що протягом осіннього сезону над Україною переважатиме область високого тиску, особливо у західних, північних, центральних та південних областях.

У зв'язку з цим очікується тепла та посушлива осінь на більшій території країни. Такі погодні умови будуть характерними особливо у першій половині осені.

Протягом другої половини погода може виявитися нестійкою з чергуванням теплих та холодних повітряних мас.

У міру того, як тривалість дня зменшуватиметься, ночі стануть холоднішими, зростатиме кількість туманів, похмурих днів, заморозків. Можливе утворення ожеледиці та навіть снігопадів, насамперед у Карпатському регіоні.

Раніше синоптики розповіли, якою буде зима в Україні, та чи варто готуватись до лютих холодів.

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