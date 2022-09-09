«Я записувала пісню крізь сльози»: Оля Полякова випустила першу пісню від початку війни

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно в прямому етері спалила кокошник на Лисій горі, випустила емоційну пісню українською мовою, в якій звернулася сама до себе — «Все буде добре, Оля». Це перший музичний реліз співачки від початку російського вторгнення.

- Ця війна — хіба не найстрашніше, що могло статися з людством, ми всі переживаємо жахливі втрати, але я і досі вчу себе вірити, — каже Оля. — Навіть, коли немає сил, немає натхнення і здається, що це кінець. Я записувала цю пісню крізь сльози, бо в ці часи я щодня хочу чути, що все буде добре. І я справді в це вірю. Вірю в перемогу, в ЗСУ, в наше щасливе і незалежне майбутнє.

«Все буде добре, Оля» — це емоційний сингл в новому для співачки стилі. Вперше пісня пролунала на концерті в київському метро. Музику і слова до нового релізу створила авторка славнозвісної «Королеви ночі» — Ольга Бажана. Зараз, в співпраці з командою Полякової, Бажана пише новий альбом для української співачки.

У відео до пісні використані моменти з життя Полякової до війни, коли вона гастролювала та брала участь у телепроєктах, до 24 лютого, коли життя всіх людей в Україні повністю змінилось. Є кадри розбомблених міст та евакуацій українців.

- В цій пісні повторюється рядок, що у нас у всіх вихід один — вірити, що все буде добре, — впевнена Полякова. — І частіше казати про це собі і одне одному.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова запустила проєкт з вивчення української мови.

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