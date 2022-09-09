Відмовили тричі: Бєдняков розповів, як його не взяли на фронт

Український ведучий Андрій Бєдняков, родичі якого змогли виїхати з окупованого Маріуполя через 40 днів після захоплення міста рашистами, розповів, як тричі ходив до військоматів, аби вступити до ЗСУ.

«Я три рази ходив… Я нікому про це не казав. Навіть дружина моя не знає. Ходив декілька разів. Я хотів йти, і я б пішов», — розповів він в інтерв'ю Раміні Есхакзай на каналі «Ходят слухи».

Ведучий зізнався, що боявся, але «йшов і хотів піти» в армію. Та йому відповіли, щоб він «поки побув тут», бо робить у тилу набагато більше, аніж може зробити на фронті.

«Дружині не казав, бо вона дуже переживає. Але вона мене знає. Навіть коли я повертався до України, вона казала: „Я знала, що ти повернешся“. Вона сиділа, плакала, ми розмовляли. Але вона сказала, що знала, що я повернуся і що це правильно. Так вона мені говорила. І вона знала, що я піду», — додав він.

Наразі дружина Андрія та донька знаходяться за кордоном. Вони на кілька тижнів приїжджали в Україну, але повернулися. Анастасія Коротка вагітна — ведучий стане батьком вдруге.

Фото зі сторінки Андрія Бєднякова у соцмережах

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