З моменту замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра минув рік. За час слідства правоохоронці відзначилися лише порушенням законодавства та відсутністю будь-яких результатів. Було проведено близько сотні обшуків, під час яких з порушенням норм вилучено багато цінного майна, яке вже 9 місяців не повертається власникам всупереч відповідним рішенням судів.

Про це йдеться у статті «Замість „сильної відповіді“ — корупція у погонах: Куди зайшла „справа Шефіра“ через рік після замаху» на сайті «Телеграф».

У матеріалі йдеться про те, що підозрюваним у справі слідство призначило якогось Вадима Тарана, хоча досі жодних прямих доказів його причетності до нападу на Шефіра немає. Адвокати стверджують, що мають докази, що в день нападу Таран знаходився за кілька кілометрів від цього місця.

Проте на підставі телефонної книжки Тарана слідство провело обшуки у будинках 80 сімей. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбуки, гроші, банківські картки та навіть автомобілі. Як саме всі ці речі можуть вказувати на причетність до злочину сімей, невідомо, зазначає автор статті. Через рік нікому не пред'явили підозри.

Пізніше деякі фігуранти справи пройшли поліграф, який підтвердив їхню непричетність до злочину. У червні 2022 року голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що жодних результатів слідство не дало. Проте заарештоване майно людям не повертають попри рішення судів, про що є низка свідчень у Реєстрі судових рішень.

Також журналісти з'ясували, що співробітники правоохоронних органів, порушуючи законодавство, користувалися заарештованими авто в особистих цілях, що підтверджується даними GPS-трекерів. На одній з машин за пів року правоохоронці наїздили понад 4 тис. км.

Опитані адвокати стверджують, що подібні ситуації нерідкі та говорять про корумпованість правоохоронної системи, особливо її нижчої ланки.

На думку старшого партнера адвокатської компанії «Кравець та партнери» адвоката Ростислава Кравця, прогалини у законодавстві після реформ у правоохоронній системі сприяють переслідуванню людьми у погонах особистих інтересів.

«Після реформ правоохоронних органів в Україні ні ГБР, ні прокуратура повноцінно не працюють, а суди також позбавлені можливості впливати на такі ситуації. Тому особи, які не виконують норм закону, не несуть за це відповідальності. Цим користуються недобросовісні поліцейські», — зазначає Кравець.

Адвокат адвокатського об'єднання «Кравченко, Гончар та партнери» Вадим Погорілий припускає, що у випадку зі «справою Шефіра» правоохоронці зацікавлені в отриманні матеріальної вигоди від нібито причетних до замаху.

«Люди нерідко змушені звертатися до органу досудового розслідування з проханнями або за неправомірну винагороду, або частину вилучених коштів повернути майно, яке може зберігатися там роками», — каже Погорілий.

Адвокати постраждалих подали заяви до Державного бюро розслідувань та планують притягнути до відповідальності правоохоронців, які не виконують рішення суду, а також у майбутньому — стягнути завдану шкоду.

«У рамках справи про незаконне заволодіння майном дані GPS-трекерів будуть чудовим доказом його використання правоохоронцями у своїх інтересах та підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності», — зазначив Ростислав Кравець.

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