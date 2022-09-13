«Ось вам, а не Херсон!»: Данилко разом із «мамою Сердючки» розбурхали мережу провокаційним фото
Андрій Данилко з «мамою» Інною Білоконь продемонстрували своє ставлення до рашистських агресорів та непереможних ЗСУ, показавши фігу зі словами: «Ось вам, а не Херсон!»
Фото, опубліковане в інстаграмі, та підпис до нього викликали захоплення українських шанувальників Сердючки та її мами:
-Так точно!!! Херсон был есть и будет только Украина!!!
— Все хорошо, тільки жест злегка інший аби
— Геть з України, москаль некрасівий… Геть!
— Наш Херсон їм в рот не влізе!
— Я зараз в Херсоні, не можу їм (та і багатьом своїм, хто місто здав) скрутити так, але настрій підняли!!! ХЕР їм, а не Херсон!
— Гарна ідея для флешмобу
— Навiть мене жахає ця картинка. Ворога, мабуть, вбиває на місці
— А гарні ж які обоє! І дулі такі смачні!
— Неймовірні! Креативні і завжди на висоті
Некоторые комментаторы обратили внимание на маску на Данилко:
— Когда вы снимите эту маску? Ну есть у вас второй подбородок и что такого)
— Ендрю, зніміть вже ту маску
Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вирішив порадувати своїх шанувальників новою піснею. У ній обов'язково будуть рядки, адресовані президенту країни-агресора: «путін, щоб ти здох».422
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