«Ось вам, а не Херсон!»: Данилко разом із «мамою Сердючки» розбурхали мережу провокаційним фото

Андрій Данилко з «мамою» Інною Білоконь продемонстрували своє ставлення до рашистських агресорів та непереможних ЗСУ, показавши фігу зі словами: «Ось вам, а не Херсон!»

Фото, опубліковане в інстаграмі, та підпис до нього викликали захоплення українських шанувальників Сердючки та її мами:

-Так точно!!! Херсон был есть и будет только Украина!!!

— Все хорошо, тільки жест злегка інший аби

— Геть з України, москаль некрасівий… Геть!

— Наш Херсон їм в рот не влізе!

— Я зараз в Херсоні, не можу їм (та і багатьом своїм, хто місто здав) скрутити так, але настрій підняли!!! ХЕР їм, а не Херсон!

— Гарна ідея для флешмобу

— Навiть мене жахає ця картинка. Ворога, мабуть, вбиває на місці

— А гарні ж які обоє! І дулі такі смачні!

— Неймовірні! Креативні і завжди на висоті

Некоторые комментаторы обратили внимание на маску на Данилко:

— Когда вы снимите эту маску? Ну есть у вас второй подбородок и что такого)

— Ендрю, зніміть вже ту маску

Нагадаємо, що раніше Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вирішив порадувати своїх шанувальників новою піснею. У ній обов'язково будуть рядки, адресовані президенту країни-агресора: «путін, щоб ти здох».

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