Українка Олександра Хоменець з травмою стала у 19 років віцечемпіонкою світу з боротьби

У столиці Сербії Белграді триває чемпіонат світу з боротьби, на якому українські спортсмени вже здобули чотири нагороди. Особливо порадувала своїм виступом 19-річна Олександра Хоменець, яка стала в березні віцечемпіонкою Європи. Цього разу талановита спортсменка з Трускавця виборола у ваговій категорії до 55 кг срібну медаль світової першості.

На шляху до вирішальної битви Олександра в 1/8 фіналу перемогла у Маріану Драгутан з Молдови (13:8), у чвертьфіналі — спортсменку з Індії Шушму Шокін (10:5), а у півфіналі — канадку Карлу-Лорену Годінес-Гонсалес (5:3). На жаль, у поєдинку за «золото» українка з ушкодженням ноги поступилася олімпійській чемпіонці Токіо Маю Шидочі Мукайда (0:10), змінивши «бронзу» ЧС-2021 на «срібло» чемпіонату світу-2022.

Олександра Хоменець (крайня ліворуч) на п'єдесталі пошани ЧС-2022

Зазначимо, що медаль переможниці юніорського чемпіонату Європи-2021 Олександри Хоменець стала для українських атлетів четвертою на ЧС-2022. У греко-римській боротьбі бронзові нагороди Україні принесли Андрій Кулик (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг), а у жіночій — Ілона Прокопевнюк (до 62 кг), яка у поєдинку за третє місце перемогла віцечемпіонку Олімпійських ігор-2020 і чинну чемпіонку світу Айсулуу Тінібекову з Киргизстану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулована українка Людмила Лузан за один день виборола «золото» та «срібло» чемпіонату світу на байдарках та каное.

Фото United World Wrestling

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