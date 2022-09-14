Зарплати українців почнуть зростати: у Кабміні пояснили, коли це станеться

Попри прогнози Мінфіну про те, що підвищення мінімалки цього року не буде, ситуація не така безнадійна: зарплати українців обов'язково зростуть.



Про це йдеться у макроекономічному прогнозі уряду, пише «РБК-Україна».



Зростання зарплат розпочнеться лише 2023 року. А цього року варто чекати падіння заробітної плати більш ніж на 17%.



Так, у макропрогнозі Кабміну заявлено, що у 2022 році середня номінальна зарплата в Україні становитиме 14 025 гривень. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) впаде на 17,4%. У цьому продуктивність праці знизиться на 13,1%.



Крім того, у 2023 році середня зарплата становитиме 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%. Продуктивність праці збільшиться на 4,3%.



За прогнозом Кабміну, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці складе 27,9% у 2022 році та 28,2% у 2023 році.



Кількість економічно зайнятого населення у віці 15−70 років впаде у 2022 році до 12 млн осіб (з 15,61 млн осіб у 2021 році). У 2023 році ця цифра майже не зміниться — 12,03 млн осіб.



Уряд очікує, що споживча інфляція у 2022 році становитиме 30,1%, у 2023 році — 30,0%.



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