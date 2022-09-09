У Мінфіні зізналися, що підвищення мінімальної зарплати у 2023 році не буде

Схоже, що наступного року рівень мінімальної зарплатні (її ще цього року мають підвищити з 6 500 до 6 700 гривень) не зростатиме.

Такий висновок можна зробити із слів заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, який розповідав про формування дербюджету на 2023 рік в умовах воєнного стану. Під час онлайн-зустрічі з представниками профспілок, роботодавців, Мінсоцполітики та Мінекономіки щодо формування основних показників держбюджету 2023, він називав пріоритетом сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

«Наступного року видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам», — зазначив він та додав: «Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року».

Наразі, за словами заступника мініста, йде дискусія з Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. «Планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені», — додав Роман Єрмоличев.

Нагадаємо, що мінімальна зарплата — один з показників до якого прив'язані певні пенсійні та соціальні виплати.

Раніше в Мінфіні заявляли, що попри складну економічну ситуацію в Україні, уряд поки що не планує відмовлятися від щорічного індексування пенсій, яке закріплене законодавчо. За словами міністра Сергія Марченка, «якби не було війни, це питання навіть не обговорювалося б». Втім, він не виключав, що буде знайдено «мудре рішення».

Фото Pixabay

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