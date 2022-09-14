Сувора зима-2022: як утеплити квартиру, якщо грошей обмаль

Готуючись до майбутньої холодної зими, багато власників приватних будинків почали утеплювати житло, встановлювати опалювальні котли, а також міняти на міцніші вікна та двері.



Але як бути тим, хто живе у багатоквартирному будинку, де неможливо встановити розрекламовану «буржуйку» — як з погляду пожежної безпеки, так і через небезпеку зіпсувати відносини з сусідами, до яких відлітатимуть залишки результату «роботи» диво-пічки, пише «Ліга».



Крім того, далеко не у всіх будинках можна буде використовувати й електронагрівальні прилади, які зараз масово скуповують українці.



Так, наприклад, експерт з енергоринку, голова спілки Споживачів комунальних послуг Олег Попенко, каже, що у 95% багатоквартирних будинків електропроводка не пристосована до великих навантажень. Через це при масовому включенні електронагрівальних приладів може статися загоряння електропроводки. І будинок взагалі залишиться без електрики.



Але все ж таки кожен може хоч трохи утеплити свою квартиру навіть за мінімуму грошових вкладень. Насамперед, потрібно подбати про теплоізоляцію приміщень, а також про максимальне ККД використання тепла.



Доктор технічних наук, проректор Університету Короля Данила Максим Карпаш, зокрема, радить:



- поставити тепловідбивні екрани між стіною та батареєю. Їх можна самим зробити з фольги. Такі екрани можуть збільшити ефективність опалення на 20%;



- прибрати штори, що прикривають батареї;



- подбати про максимальну теплоізоляцію вікон та дверей — закласти всі щілини у вікнах та дверних отворах. Особливо це стосується вхідних дверей. Вікна слід заклеїти липкою стрічкою чи скотчем;



- утеплити балкон, навіть якщо він засклений.



Ну і, звичайно, не варто забувати про теплий одяг та теплі ковдри, які допоможуть пережити непростий зимовий час.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як підготувати вікна до зими, а також, які обігрівачі вибрати, враховуючи економічність та ефективність роботи.

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