Заміна рам, ущільнювачі та герметики: найпростіші способи утеплити вікна перед настанням холодів

Знаючи про можливі відключення опалення у зимовий період, українці не лише обирають потужні та економічні обігрівачі, але шукають способи утеплити свої квартири та приватні будинки.

Як відомо, вікна — це те місце, через яке йде найбільша кількість тепла.

Дієвим, але дуже затратним способом є заміна віконних рам — але її потрібно було проводити влітку, хоча й зараз ще не пізно. Герметичні пакети дозволять зберегти тепло всередині житла та заощадити гроші при сплаті комунальних послуг. За підрахунками експертів, через щілини у старих рамах може виходити до 25% тепла, а найпростіші пластикові вікна дозволяють підвищити температуру у квартирі в середньому на 5−7 градусів.

У соціальних мережах люди діляться лайфхаками з утеплення вікон, пропонуючи при цьому кілька простих способів.

Насамперед — це використання ущільнювачів, які перекривають доступ холоду. Їх потрібно з часом оновлювати, оскільки через зношування на рамках з'являються дрібні смужки, що пропускають через себе холодне повітря. Перед наклеюванням обов'язково зняти розміри вікон і порахувати, скільки метрів знадобиться для їх утеплення.

Герметик, як і ущільнювач, дозволить закрити щілини і за наявності старих віконних рам, і навколо пластикових вікон, які встановлені кілька років тому. За допомогою одного балона можна «оновити» 3−4 вікна. Силіконові герметики закривають навіть найменші та непомітні щілини, і вміють набувають форми зазорів.

Найдешевший спосіб утеплення (часто використовують у приватних будинках) — це використання будівельної плівки та скотчу. Плівку можна скласти в два або три шари, щоб була щільнішою. Її потрібно прикріпити по всьому периметру вікна за допомогою скотчу, а також зафіксувати посередині.

Широкі підвіконня також можна використовувати для збереження тепла всередині приміщення. Замість квітів краще постелити старі ковдри чи пледи. На зимовий період можна повісити важкі щільні штори до підлоги.

Теплоощадну плівку, яка є у будівельних магазинах, можна приклеїти за допомогою звичайного фена. Завдяки термоізоляційним властивостям плівка не допустить витоку тепла з приміщення.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, на що звернути увагу під час підготовки до зими, а також вказували на можливі помилки під час утеплення будинку.

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