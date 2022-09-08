У майбутньому опалювальному сезоні вибір обігрівача — це не просто питання комфорту, а справа справжнього виживання сім'ї. Тому експерти радять насамперед звертати увагу на тип обігрівача та його потужність, у другу — на додаткові можливості та функції.

Про це пише 24 канал.

Експерт з ЖКП Олег Попенко вважає, що слід купувати сучасні електричні обігрівачі. Оскільки вони енергоефективні, порівняно зі старими масляними приладами. За його словами, сучасний електрообігрівач коштує для 20 квадратних метрів десь 5 — 6 тисяч гривень. Він працюватиме досить довго й дуже економічно, адже споживає щонайменше у 5 — 10 разів електроенергії, ніж споживають усі масляні радіатори.

Водночас на ринку є й ряд інших типів приладів, які можуть принести тепло до будинку українців — їхній огляд наводить Meta.ua.

Експерти відзначають, що для обігріву приміщення все ж таки найкраще підійдуть тепловентилятори, масляні обігрівачі або конвектори.

Масляні радіатори дуже популярні для встановлення у комерційних приміщеннях, офісах та заміських будинках. Візуально вони нагадують батарею центрального опалення. Для розігріву буде потрібно багато часу. Усередині обігрівача знаходиться мінеральне мастило, яка нагрівається від електричної спіралі та віддає тепло корпусу. Працюють без шуму, довго зберігають тепло після вимкнення та вважаються екологічно чистими.



Конвектори впускають холодне повітря через нижні отвори й прогрівають його. Так воно стає легшим й виходить назовні через верхню частину приладу. Конвектори підходять для встановлення на стіну та виглядають досить стильно.

Вони безшумні, не особливо нагріваються, тому безпечні для тварин та дітей. Повільно нагріваються, а ефективність роботи залежить від розташування конвектора: чим він нижчий, тим краще.

Тепловентилятори поширюють повітря у вигляді обертання лопатей. Їхній корпус часто оснащують автоматичним поворотним механізмом. Вони моментально гріють холодне повітря, споживають мало електроенергії, але досить галасливі. А якщо пил потрапляє на теплову спіраль, то до нього додається неприємний запах гару.

Для економного та локального обігріву рекомендують вибирати інфрачервоні обігрівачі.

Інфрачервоні обігрівачі нагрівають повітря за рахунок інфрачервоного випромінювання, а предмети навколо, та повітря в приміщенні нагрівається від них. Нагрівальним елементом у цих обігрівачів є кварцові трубки.

Вони безшумні, підходять для обігріву не тільки приміщень, а й альтанок, також дачних дворів та інших відкритих майданчиків. Цей вид обігрівачів найекономніший.

Не підходять для великих приміщень з безліччю кімнат. Зони, куди не дістають інфрачервоні промені, залишаються холодними.

Якщо важлива естетика, варто придбати електрокамін. Теплові завіси підійдуть, якщо потрібно зберегти тепло, яке вже є в приміщенні.

Електрокаміни — це окремий блок, що вбудовується у меблі, який повторює дизайн традиційного каміна. Завдяки спеціальному підсвічуванню створюється імітація полум'я. З мінусів — погано гріють.

Теплові завіси — цей тип обігрівачів встановлюється у дверних чи віконних отворах та створюють потік теплого повітря, який усуває протяги. Їх зазвичай використовують у приміщеннях, де часто відкриваються двері, або там, де існує небезпека протягів і потрібно створити додаткову теплу зону.

Вони зберігають температуру приміщення будь-якої пори року і навіть перешкоджають попаданню всередину комах. Але мало гріють приміщення, їх функція спрямована на збереження поточної температури.

Нагадаємо, зараз обігрівачі стоять на першому місці за попитом у покупців. Але виробники поки що не можуть наситити ринок приладами обігріву. Маркетологи також відзначають підвищений попит населення на термобілизну, бойлери, печі на дровах, ковдри, генератори, теплу підлогу.

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