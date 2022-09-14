Туристичний ваучер дадуть і українцям: наші біженці в Польщі зможуть вирушити у безкоштовну мандрівку

«Коли ми підводили підсумки літнього сезону, виявилося, що майже мільярд злотих не використано на погашення туристичного ваучера, тому ми вирішили, що дамо полякам можливість ним скористатися протягом наступних шести місяців», — сказав заступник міністра спорту Польщі Анджей Гут-Мостовий на інтернет-радіо RMF24.

За його словами, причиною того, що жителі країни не скористалися ваучером, могли бути поїздки за кордон, підтримка яких не покривається.

«Поляки разом зі своїми родинами вирушили за кордон, тому, можливо, менше думали про використання польського туристичного ваучера. Давайте дамо їм шанс, — запропонував посадовець. — Щодо суми ваучеру, то її поки не збираємось переглядати через відсутність економічного обґрунтування».

Додамо, що право на туристичний ваучер на дитину мають громадяни Польщі та іноземці, які отримали в країні карту побиту (документ, що підтверджує особу та офіційний статус у Польщі) з доступом до ринку праці. Ваучер призначений виключно для родин з дітьми. На кожну дитину припадатиме по 500 злотих (1000 злотих у випадку неповносправної дитини). Самі гроші мають форму електронного коду. Його можна використати на оплату бронювання ночівлі, одноденних екскурсій чи турів, або ж скористатися мінімум двома послугами, які пропонуватимуться організаторами. Це можуть бути послуги гіда, аніматора, оренда автобуса, відвідування музеїв, рейси морськими суднами, рекреаційні заняття.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що українським студентам у Польщі оплачуватимуть навчання, транспорт та житло.

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