Ясновидиця назвала 5 знаків зодіаку, які зустрінуть своє кохання або зміцнять відносини до кінця року

Анжела Перл розповіла, як зміниться життя різних знаків зодіаку до 2 жовтня. Але попри війну та важке економічне становище країни, українці продовжують жити та любити (хоча не завжди взаємно).

І все ж представникам деяких знаків зодіаку все-таки пощастить до кінця року зустріти своє справжнє кохання, впевнена ясновидиця Кажетта Ахметжанова.

Телець

Усвідомте, що вам потрібно від майбутніх стосунків. Зробіть ставку на роботу над собою, позбавтеся обмежень, які заважають вам вибратися з проблемних і нещасливих стосунків, і перестаньте ідеалізувати реальність, якщо вона не відповідає вашим очікуванням. Рецепт успішних відносин полягає не в примусі до відносин, а в готовності прийняти кохання. Якщо ви не знаєте якого партнера ви хочете для себе, що ви можете йому запропонувати і у вас немає бачення майбутніх відносин, то вам буде важко підтримувати стабільні відносини в майбутньому. Особливо наприкінці року, коли кохання може чекати за рогом, ви повинні бути готові прийняти подарунок долі.

Близнюки

Багато справ застопоряться, але не в особистому житті. Ви зупинитесь у домашніх справах, спілкуванні та навіть в інтимній сфері. Якщо ви вчасно помітите проблему, можливо, вам вдасться посунути стосунки вперед. Однак існує великий ризик, що ви покладете відповідальність за свої проблеми на партнера. Можливо, вам, дорогі Близнюки, настав час об'єктивно подивитися на свою поведінку? Для одиноких представників знаку справжнє кохання знайдеться восени. Багато хто з вас довго розраховуватиме на повернення колишнього партнера, а деякі навіть спробують відновити стосунки. Однак, зосередьтеся краще на нових знайомствах, доля обов'язково зведе вас із відповідною людиною.

Діва

Після трохи напруженого і досить рутинного за відчуттями початку року, Діви безперечно вступлять у пору трансформації та метаморфоз в особистому житті. Цього року вам довелося навчитися смиренню та вмінню чекати. Наполегливі самотні Діви будуть винагороджені тривалим романом восени та більш серйозним почуттям узимку. У міцних відносинах може статися серйозний струс. Якщо ви обидва не бережете свої почуття і не працюєте над спілкуванням, один із вас може шукати розуміння та активного слухача за межами стосунків. У відносинах, які тривалий час перебували у кризі, 2022 рік може виявитися вирішальним часом.

Стрілець

Для одиноких Стрільців, які чекали на зміни, кінець року принесе прогрес у романтичних питаннях. Якщо ваші стосунки довгий час стояли на місці, а незрозумілі питання зайшли в глухий кут, розмови про прогрес розпочнуться на початку осені. Пам'ятайте, що деякі речі вимагають часу, і вам доведеться почекати до листопада-грудня, щоб досягти прориву у стосунках. Одинаки порадіють безлічі нових знайомств і перспектив, залишиться тільки зробити правильний вибір.

Водолій

У самотніх Водоліїв у першій половині осені буде можливість розпочати новий роман або просто пофліртувати. Більш серйозні почуття з'являться приблизно у листопаді. Є велика ймовірність, що людина, яку ви зустрінете восени, не буде просто черговою пригодою, а залишиться у вашому житті на тривалий термін. У постійних відносинах, особливо у шлюбах із багаторічним стажем, почуття розквітнуть на початку зими. Реалізація спільних задумів зблизить з партнером. Значна частина представників знаку вирушить у романтичні поїздки та далекі подорожі, щоб покращити стосунки з коханими.

Але й представникам інших знаків зодіаку, які не перераховані вище, також не варто опускати руки.

«Навіть якщо зараз у вашому особистому житті все не так гладко, як хотілося б, не варто впадати у відчай, адже щастя близько», — рекомендує ясновидиця Кажетта.

Астрологиня Анжела Перл впевнена, що 14 вересня — чудовий період для спілкування, тому вдало складатимуться будь-які переговори та ділові зустрічі.

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