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Спорт

Будинок легенди «Баварії» пограбували під час матчу з «Барселоною»

14:14 14 вересня 2022
Томас Мюллер

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини, легенда «Баварії» Томас Мюллер запам'ятає день свого 33-річчя не лише завдяки яскравій перемозі над «Барселоною» у Лізі чемпіонів (2:0). Під час поєдинку на «Альянц Арені» до його заміського будинку в містечку Веттлькам за 40 км на південь від Мюнхена вартістю 3,2 млн доларів проникли грабіжники, повідомляє Bild

Поліція підтвердила крадіжку зі зломом, заявивши, що з особняка футболіста винесли готівку, ювелірні вироби та цінні речі на сотні тисяч євро. Коли спрацювала сигналізація (в цей час у матчі «Баварія» — «Барселона» розпочинався другий тайм) і через деякий час під'їхав перший поліцейський патруль, грабіжники тікали через сусіднє поле. Незважаючи на те, що були задіяні службові собаки та поліцейський гелікоптер, злочинці зникли у темряві.

За інформацією Bild, Мюллер дізнався про те, що сталося, невдовзі після фінального свистка і, швиденько прийнявши душ, поїхав додому. До речі, німецькі ЗМІ спочатку гадали, чому завжди говірливий після ігор віцекапітан «Баварії» спішно залишив «Альянц Арену», пославшись на «приватну зустріч». Вважали, що Томас поїхав відзначати день народження.

Нагадаємо, що Томас Мюллер, який виступає за «Баварію» з 2008 року, — найтитулованіший в історії німецький футболіст. У складі мюнхенського гранда та збірної Німеччини (116 поєдинків, 44 м'ячі) 33-річний форвард завоював 32 (!) трофеї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіону світу з футболу Томасу Мюллеру висунули звинувачення.

Фото ФК «Баварія»

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