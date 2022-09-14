«Баварія» за чотири хвилини втихомирила «Барселону» з Левандовські: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 вересня, відбулося сім матчів 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, у якій блискуче стартував донецький «Шахтар».

Ліга чемпіонів. 2-й тур

Група А

«Ліверпуль» (Англія) — «Аякс» (Нідерланди) — 2:1 (Салах, 17, Матіп, 89 — Кудус, 17).

Перший за вісім поєдинків гол Салаха у Лізі чемпіонів допоміг «Ліверпулю» відсвяткувати дебютну перемогу у нинішньому розіграші. При цьому єгиптянин з 41 точним ударом ще на один крок наблизився до рекордсмена ЛЧ серед африканських голеадорів Дідьє Дрогба, який 44 рази засмутив суперників.

Поєдинок «Рейнджерс» (Шотландія) — «Наполі» (Італія) відбудеться 14 вересня. Причиною перенесення гри стали обмежені ресурси поліції у зв'язку з траурними заходами перед похороном Єлизавети II.

Становище команд: 1. «Наполі» — 3 очки (1 матч); 2. «Ліверпуль» — 3 (2); 3. «Аякс» — 3 (2); 4. «Рейнджерс» — 0 (1).

Група В

«Байєр» (Німеччина) — «Атлетико» (Іспанія) — 2:0 (Андріх, 84, Дьябі, 87).

Гості з Мадрида вперше з лютого 2017 року вийшли на поєдинок Ліги чемпіонів без свого основного голкіпера Яна Облака (востаннє таке траплялося 47 ігор тому теж проти «Байєра»). Хорват Іво Грбич, який змінив словенця, не зумів відстояти «на нуль» і допомогти «матрасникам» вивезти хоча б одне очко з Леверкузена.

«Порту» (Португалія) — «Брюгге» (Бельгія) — 0:4 (Хутгла, 15, з пенальті, Сова, 47, Сков-Ольсен, 52, Нуса, 89).

Бельгійці з футболістами збірної України Едуардом Соболем (вийшов на заміну на 75-й хвилині) та Романом Яремчуком (вступив у гру на 71-й) сенсаційно поклали у гостях на лопатки чемпіона Португалії, захопивши лідерство у групі.

Становище команд: 1. «Брюгге» — 6; 2. «Байєр» — 3; 3. «Атлетико» — 3; 4. «Порту» — 0.

Група С

«Баварія» (Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 2:0 (Лукас Ернандес, 50, Сане, 54).

Яка ще була потрібна інтрига у дуелі європейських грандів, які на двох виграли 11 Кубків європейських чемпіонів? Повернення колишньої ікони до «Баварії» Роберта Левандовського (356 голів!) до Мюнхена. Але тепер вже у футболці «Барселони», яка ніколи раніше не перемагала на полі «Баварії» за двох нічиїх та чотирьох поразок, зокрема минулого сезону — 0:3.

Перший тайм команда Хаві провела на «Альянц Арені» значно гостріше, ніж німецький гранд. Один лише Левандовські міг тричі засмутити Нойєра. Не засмутив.

А ось після перерви ми побачили справжню домашню «Баварію», яка на своєму полі вкрай рідко дарує очки суперникам у ЛЧ (лише двічі у 30 останніх зустрічах!) У підсумку Лукасу Ернандесу та Сане вистачило чотири хвилини, щоб зіпсувати Левандовські повернення на колись рідну арену, а «Барселоні» черговий візит до Мюнхена. Відмінний подарунок легенді «Баварії» Мюллеру на 33-річчя, яке чемпіон світу відзначав на футбольному полі.

Зазначимо, що «Баварія» обіграла «Барсу» в п`ятому матчі поспіль: 2:0, 3:0, 3:0, 8:2 та 3:2 (загальний рахунок — 19:4).

До речі, ефектна ведуча з Італії Ділетта Леотта перед грою заявила, що прийде без одягу на матч-відповідь Ліги чемпіонів між «Барселоною» та «Баварією» на «Камп Ноу», якщо в зустрічі в Мюнхені каталонці розгромлять суперника з різницею в три і більше голів. Розмріялася. Одягненою ходи…

Ділетта Леотта

«Вікторія» (Чехія) — «Інтер» (Італія) — 0:2 (Джеко, 20, Дюмфріс, 70). На 61-й хвилині видалено Буха («Вікторія»).

Становище команд: 1. «Баварія» — 6; 2. «Барселона» — 3; 3. «Інтер» — 3; 4. «Вікторія» — 0.

Група D

«Спортинг» (Португалія) — «Тоттенхем» (Англія) — 2:0 (Паулінью, 90, Артур Гомеш, 90+3).

Долю поєдинку лідерів групи в Лісабоні вирішили футболісти, які вийшли на заміну — Паулінью та Артур Гомеш, котрі відзначилися точними ударами на 90-й та 93-й хвилинах. «Спортинг» вперше в історії виграв обидва стартові матчі в групі ЛЧ.

«Марсель» (Франція) — «Айнтрахт» (Німеччина) — 0:1 (Ліннстрем, 43).

Становище команд: 1. «Спортинг» — 6; 2. «Тоттенхем» — 3; 3. «Айнтрахт» — 3; 4. «Марсель» — 0.

У середу, 14 вересня, окрім перенесеного поєдинку «Рейнджерс» — «Наполі», відбудуться матчі: група Е — «Мілан» — «Динамо» (Загреб), «Челсі» — «Зальбург»; група F — «Шахтар» — «Селтик», «Реал» — «Лейпциг»; група G — «Манчестер Сіті» — «Боруссія» (Дортмунд), «Копенгаген» — «Севілья»; група Н — «Ювентус» — «Бенфіка», «Маккабі» (Хайфа) — «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Селтик».

Фото Twitter ФК «Барселона»

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