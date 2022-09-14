«Початок кінця рф»: генерал Ходжес назвав три фактори, які говорять про швидкий розпад росії

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес, який назвав причини успішного наступу ЗСУ на Харківщині вважає, що світові потрібно знімати рожеві окуляри й починати готуватися до розпаду російської федерації, щоб зменшити для себе наслідки цього процесу.



Про це він заявив у коментарі виданню The Telegraph.

«Якщо ми не підготуємось до такої можливості, як ми не підготувалися до розпаду Радянського Союзу, це може створити величезну нестабільність у нашій геополітиці», — заявив Ходжес.



На думку американського генерала, керівництво росії переживає кризу довіри, а виявлені під час війни з Україною слабкості рф, швидше за все, призведуть до початку кінця.



Крах країни, де проживає понад 120 етнічних груп, спочатку може бути поступовим, але може перерости у неконтрольований процес.



На думку Бена Ходжеса, є як мінімум три чинники, які можуть призвести до розпаду росії.



По-перше, це падіння внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була основою легітимності кремля. Російські чоловіки, колись спокушені розмірами зарплат в армії, уникають масового вербування. Це загострило непропорційне вербування етнічних меншин з Чечні та віддалених найбідніших регіонів. Через бідність та невлаштованість життя цих людей найлегше використовувати як гарматне м'ясо.

За словами генерала, якщо чеченці, наприклад, вирішать розв'язати ще одну війну за незалежність, путін не знайде військових ресурсів для боротьби з ними. Відсутність реакції з боку керівництва спричинить низку подібних повстань по країні.



По-друге, російська економіка через втрату енергетичних ринків не зможе підтримувати населення у 144 млн людей. Раніше росія робила ставку не лише на газ, вугілля та нафту, а й на експорт зброї. Зараз жодна країна світу не зацікавлена у купівлі такої зброї: «навіть у росії криниця стоїцизму має свої межі».



Третій чинник — нерівномірна заселеність росії щодо територій.



На думку генерала, коли метрополія перебуває у слабкій позиції, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися.



Усі три чинники разом складають дуже серйозний виклик Заходу.



«Наша нездатність підготуватися до останнього розпаду росії близько 30 років тому і, як наслідок внутрішнім проблемам у росії, ймовірно, призвели до президентства путіна. Ми не можемо ризикувати бути неготовими вдруге», — вважає Бен Ходжес.



Раніше Бен Ходжес висловив свою думку щодо дій ЗСУ у Херсонській області. Він вважає, що росіяни не зможуть зупинити наступ українців на Херсон. Після взяття Херсона в українців з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки набагато ближче до Криму. Це дуже ускладнить для росії проведення військових операцій з Криму.

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