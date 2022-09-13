Американський генерал назвав три причини успішного контрнаступу ЗСУ

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес, який раніше заявляв, що ЗСУ можуть відкинути російську армію до кордонів, з яких вона почала широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, назвав причини успіху українців у Харківській області.

Генерал у коментарі «Німецькій хвилі» заявив, що таких причин є кілька, передає «Реальна війна». По-перше, російські війська були виснажені, їхнє забезпечення залишало бажати кращого, багато командирів було вбито під час попередніх боїв.

По-друге, велику роль відіграла військова допомога союзників України, особливо ракети великої дальності. Сучасне озброєння дозволяло руйнувати логістику супротивника та командні пункти, дезорієнтуючи росіян.

А по-третє, в цій операції велика заслуга Генштабу та ЗСУ. Вони змогли зберегти плани у таємниці від ворога та обдурили супротивника, заявляючи, що головною метою удару стане Херсонщина. «Ми спостерігаємо справді найвищий рівень оперативного планування», — зазначив Бен Ходжес.

Щодо мовчання російського керівництва з цього приводу, то, за словами генерала, «москва спантеличена» . «Можливо, це шок. Думаю, що в їхній системі точна інформація ніколи не доходила до верхів», — додав Бен Ходжес.

Раніше генерал зазначав, що в окупантів недостатньо сил для захисту власного тилу. За його словами, якщо ліквідувати Херсон як російський анклав, то в українців з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки далі на схід набагато ближче до Криму.

Нагадаємо, що глава Держдепу США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Мехіко заявляв, що контрнаступ ЗСУ ще тільки починається. «Те, що зробили українці, було дуже методично сплановано. Насамперед, це результат надзвичайної мужності та стійкості українців. Наступ має одну чітку мету — повернути землі, захоплені внаслідок агресії росії», — сказав він.

Фото з Вікіпедії

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