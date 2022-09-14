Деяким пенсіонерам доплачуватимуть від 500 до 5 тисяч гривень: хто їх може отримати

В Україні на звільнених від російських окупантів територіях почали виплачувати пенсії за 5 місяців одразу. Водночас з'явився цікавий приклад того, як влада підтримує людей похилого віку у складний воєнний час.

Так, в Івано-Франківську мешканцям, яким виповнилося 100 і більше років, до дня народження виплачуватимуть грошову допомогу у розмірі 5000 гривень.



Ініціатива діятиме до закінчення війни та охоплює також молодших пенсіонерів, пише місцеве видання «Репортер».



За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, мешканці міста, яким виповниться 95 років, отримають по 3000 гривень. На 90-річчя розмір допомоги становитиме 1000 гривень. Особам віком від 70 років до дня народження перераховуватимуть по 500 гривень.



Звичайно, суми не такі вже й надхмарні, але для більшості пенсіонерів дуже суттєві!



Щоб отримати фінансову допомогу на день народження, необхідно подати заявку до міського Центру надання адміністративних послуг.

На виплати мають право усі пенсіонери, які відзначили день свого народження після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, українські пенсіонери, які мешкають у гірському населеному пункті, щомісяця мають 20% надбавки до пенсії. Отримати таку ж надбавку можуть і пенсіонери-переселенці, які під час війни переїхали до гірських регіонів.

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