Надбавка в 20%: хто з пенсіонерів може розраховувати на додаткові виплати

Українська пенсійна система передбачає низку доплат та надбавок до пенсії. Зокрема, пенсіонери, які мешкають у гірському населеному пункті, мають 20% надбавки до пенсії.

Отримати таку ж надбавку можуть і пенсіонери-переселенці, які переїхали під час війни до гірських регіонів, повідомляє «Соціальна інформаційна платформа».



Критерії отримання надбавки та гарантії соціального захисту громадян регулює закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

Згідно з документом, розмір державних пенсій, стипендій та всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу працюючого, що проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%.

Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають отримати статус мешканця на території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення.

Для цього необхідно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

Посвідчення надається протягом 30 календарних днів.

Також необхідно мати статус внутрішньо переміщеної особи з зазначенням нового місця проживання.

Після отримання посвідчення його необхідно пред'явити до органів Пенсійного фонду.

Крім соцвиплат, 25% надбавки передбачено до тарифних ставок та посадових окладів працівників або службовців у гірській місцевості.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пенсіонери, які перебувають у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, які отримують пенсії через «Укрпошту», у серпні не зможуть отримати соцвиплату. Гроші перерахують на рахунки в «Ощадбанку». Якщо людина переїде у безпечний регіон, вона зможе отримати свою пенсію у будь-якому відділенні банку.

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