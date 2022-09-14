У Києві з озера на Оболоні дістали тіла двох утоплеників

У середу, 14 вересня, у Києві витягли з води тіла двох людей. Про це повідомили у столичному главку ДСНС.



Рятувальники отримали повідомлення від правоохоронців про те, що в Йорданському озері, що в Оболонському районі столиці, на поверхні води знаходиться 2 людей.

Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення після прибуття на місце встановили, що тіла двох утоплеників знаходяться на поверхні води за 20 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіла двох чоловіків було доставлено на берег.

Загиблими виявились 52-річний чоловік, вік іншого приблизно 45−50-років.

Нагадаємо, у Німеччині загинув український школяр. Дитина під час купання потонула у водоймі.

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