Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

Багато людей зберігають одяг, що має пристойний вигляд або який можна привести в нормальний стан, але який уже встиг набриднути своїм власникам. Викинути такі речі шкода. Багато хто знайшов секонд хенду розумне застосування — віддати одяг людям, які його потребують.

Але з енергетичної точки зору такий крок зовсім не нешкідливий, попередила Марія Ніколаєва, філософ та письменниця.

Одяг є психологічним захистом для людини. Він стає її другою шкірою, захистом від кліматичних умов, способом презентації свого соціального статусу. Згодом ми ніби зливаємося з улюбленими речами та своїм іміджем. Тому деяким людям так складно уявити, що їхній одяг носитиме хтось інший — начебто хтось вкрав у нас частинку особистості.

Такі ж почуття є й у другої сторони. Вдягнувши річ з чужого плеча, ми почуваємося незатишно, ніби нам нав'язують чиїсь думки, долю.

Але якщо ми віддаємо речі нужденним, то навряд чи колись побачимо тих, хто носить колишній наш одяг.

Якщо людина не відчуває у собі достатньо сил, щоб протистояти подібній думці, то не варто собі шкодити. Це може позначитися на здоров'ї та самопочутті в цілому, а також удачливості та цілях на майбутнє.

У передачі одягу та взуття навіть нужденним є й енергетичний аспект.

Речі, які ми носимо, «наповнюються» нашою особистою енергетикою, стаючи своєрідним двійником нашої аури. Якщо ми добровільно розлучаємося з ними, то ніби передаємо комусь свій енергетичний захист. У такому разі ми ризикуємо втратити життєву силу.

Значить, навіть на благодійність віддавати речі без попереднього чищення не можна. Тільки анулювавши канал енергетичного зв'язку з річчю, можна віддати її, нічим не ризикуючи.

Вирішивши віддати одяг, не потрібно про нього шкодувати. У разі жалю буде активний канал відтоку енергії, а в аурі того, хто дає, утворюються «пробоїни». Це призводить до слабкості, психологічних проблем, недугу.

«Звичайно, робити добрі справи потрібно, і від цього ніхто не сміє вас відмовляти. Але пам'ятайте, що у відповіді за своє щастя саме ви, і якщо добра справа йому заважає, то це вже можна кваліфікувати як самошкідництво. Розлучаючись з речами, переконайтеся, що ви вже не залежите від них та не ідентифікуєте з ними свій образ», — рекомендує письменниця.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як повернути ношеному одягу майже первісний вигляд.

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