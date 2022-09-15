Окупанти випустили вісім ракет по греблі у Кривому Розі, місто частково евакуюють

Окупанти продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Невдовзі після руйнації ТЕЦ на Харківщині рашисти випустили вісім ракет, поціливши у гідротехнічну споруду в Кривому Розі.

Мер міста Олександр Вілкул, зазначивший, що ворог намагається змити водою частину міста (рівень у річці Інгулець сильно піднявся), оголошував евакуацію мешканців низки вулиць Інгулецького та Центрально-Міського районів. Людей розміщували у школах та дитсадках.

Внаслідок атаки ворога була пошкоджена Карачунська гребля та гідротехнічні споруди на річці Інгулець. У деяких районах в будинках зникла вода.

За словами Олександра Вілкула, по Кривому Рогу били "Кинжалами" та "Іскандерами". Він повідомив, що вночі велися необхідні роботи, зокрема, підриви дамби в районі Чорногорки, аби підвищити пропускну спроможність. Рівень води, яка підтопила більше сотні будинків, почав спадати.

Він також додав, що воду мешканцям дали за виключенням одного району, де також був прильот ворожої ракети і де був пошкоджений водогін.

«Країна-терорист і далі воює проти мирного населення. Цього разу — ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг. Все, що можуть окупанти, — це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так», — відреагував на ворожі удари президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент заявляв, що удари ворога по цивільним об'єктам — ознака відчаю, цим росіяни показують, що нічого не можуть зробити з українцями на полі бою.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах

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