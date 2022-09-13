«Це ознака відчаю — вони нічого не можуть зробити на полі бою», — Зеленський про «підступні удари» росіян по цивільних об'єктах

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні сказав, что країна-агресор намагатиметься зробити системною таку форму терору, як удари по енергетичній інфраструктури, як це було останні дні на Харківщині, де під обстріли ворога потрапила ТЕЦ.

«Сотні тисяч українців опинились у темряві — без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура… Російські ракети влучили саме в ті обʼєкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави. Маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж — вони намагатимуться зробити системною й таку форму терору», — зазначив він.

За словами президента, це є ознакою відчаю тих, хто придумав цю війну, реакціяєю на розгром російських сил у Харківській області, де ворог не зміг протидіяти українському наступу, натомість спрямував підступні удари по цивільній інфраструктурі.

«З іншого боку, росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики — це те, чого рф зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни», — зазначив він та додав: «Чому найбільше джерело терору у світі — росія — ще досі може вести цю війну? І чому вона може вести війну так жорстоко й цинічно? Тільки одна причина — недостатньо тиску на росію. Недостатньо реагування на терор цієї держави. Просто погляньте, що собі дозволяє рф. Жоден інший терорист не робив цього ніколи в історії — стільки всього одночасно».

Він також згадав про ситуацію на Запорізькій АЕС — постійні російські провокації та обстріли території станції поставили Україну та Європу на межу радіаційної катастрофи.

Володимир Зелнський підкреслив, що мешканці багатьох країн світу страждають «енергетичний голод», зростання цін на електрику, на тепло. росія свідомо дестабілізує ринок газу у Європі та обмежує своїми ударами здатність України експортувати електрику, що могло би зняти гостроту енергетичної кризи у ЄС так само, як і експорт української агропродукції знімає гостроту продовольчої кризи у світі.

«Терор голодом — це дуже цинічна й абсолютно прорахована тактика росії. І вона спрямована не просто проти бідних країн, а саме проти тих регіонів світу, із яких у Європу можуть хлинути нові потоки біженців. Гостра міграційна криза у Європі — ось який розрахунок держави-терориста», — підкреслив він та додав, що цю проблему вдалося вирішити разом з ООН та Туреччиною, змусили рф розблокувати наші порти. А наразі країна-агресор знову погрожує блокадою.

«І як реагує світ? Досі немає офіційного визнання росії державою — спонсором тероризму. Досі громадяни держави-терориста можуть їздити у Європу, щоб відпочити й на шопінг, досі можуть отримувати європейські візи, і ніхто не знає, чи немає серед них катів або вбивць, які щойно повернулися з окупованої території України. Досі російські пропагандисти можуть працювати саме в тих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, Європи, яким загрожує найбільший хаос через створені росією цінову та енергетичну кризи. Досі ми змушені просити про допомогу із захистом нашого неба від російських ракет — після 200 днів повномасштабної війни!» — сказав президент та наголосив на необхідності посилення співпраці, щоб подолати російський терор: «Треба визнати росію державою-терористом. Посилити санкції — потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, і передусім прискорити надання систем ППО».

Нагадаємо, що про небезпеку атак росіян на енергетичну інфраструктуру з настанням холодного періоду раніше попереджали експерти. За словами, виконавчого директора CASE України Дмитра Боярчука, миттєво відремонтувати інфраструктуру ТЕС та ТЕЦ не можна. За відсутності опалення люди будуть змушені збільшити використання електроенергії, що може призвести до постійних аварій на лініях електропередач за таких навантажень.

Фото Офісу президента України

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