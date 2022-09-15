«Бійтеся нас»: українська красуня з ММА вразила навичками стрільби з гвинтівки (відео)

35-річна українська боєць змішаних єдиноборств (ММА) Олена Овчиннікова, яка у грудні 2019-го захистила титул чемпіонки світу з муай-тай, наважилася взяти до рук гвинтівку.

Йти на фронт захищати рідну країну від рашистів спортсменка поки не збирається, але хоче бути готовою й до такого розвитку подій. «Нині дуже багато українських жінок почали вчитися володіти зброєю. Дай Боже, щоб це ніколи не знадобилося. Але краще вміти, аніж навпаки. Бійтеся нас!», — написала боєць на своїй сторінці в Instagram, поділившись ефектними фото та відео.

Зазначимо, що свій останній бій у ММА уродженка Дніпра провела у червні 2019-го, поступившись британці Кейт Джексон. Після цього кілька разів поєдинки за участю українки зривалися, а потім двічі, у вересні 2021-го та у березні 2022-го, спортсменка змушена була лягати на операційний стіл через травму коліна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісист Олександр Долгополов пройшов військову підготовку за кордоном та повернувся захищати Україну від російських окупантів.

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