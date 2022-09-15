Обстріл рашистами дамби в Кривому Розі: що зараз відбувається в затопленому регіоні (фото)

Російські терористичні війська здійснили обстріл Кривого Рогу, малої батьківщини президента Володимира Зеленського який напередодні потрапив в ДТП.

Рашисти випустили вісім ракет, поціливши по дамбі Карачунівського водосховища в Кривому Розі.

Наслідки теракту ліквідовували цілу ніч. Щоб знизити рівень води в ріці Інгулець, рятівники підірвали дамбу в двох місцях. Повідомляється, що воду з Інгульця на якийсь час скерували на величезний гірничо-видобувний кар’єр, що дозволило різко зменшити навантаження на дамбу та провести ремонтні заходи.

Рівень води в Інгульці падає, але поки що мешканці Криворіжжя змушені взятися за весла.

Затопленими залишаються 112 приватних будинків, мешканців яких евакуювали. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко.

За словами Резніченко, знайдено ще одне місце потрапляння крилатої ракети, через що пошкоджено водогін. У Софіївський громаді без води майже 5 000 людей.

Ранкові фото підтопленого Кривого Рогу

Раніше російські терористичні війська нанесли удар по критичній інфраструктурі Харьківщини, під час якого загинули енергетики.

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