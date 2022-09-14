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«У Світлани лишилась дочка, в Олександра — батьки»: жертвами ракетного удару рф на Харківщині стали інженери «Укренерго»

20:50 14 вересня 2022
Світлана Курилович та Олександр Холодний

11 вересня рашисти обстріляли об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині. Як повідомили у Мінернерго, внаслідок ракетного удару загинуло 4 енергетиків та троє отримали поранення. За інформацією компанії «Укренерго», загинули двоє їхніх співробітників.

«Від обстрілу підстанції „Укренерго“ на Харківщині загинули диспетчери Світлана Курилович та Олександр Холодний, — повідомили в компанії. - Це було їхнє чергування, і вони були на робочих місцях. Всі пів року війни вони безвідмовно виконували свої обов'язки, підтримуючи роботу підстанції, від якої залежало енергоживлення кількох регіонів України і сотень тисяч людей. Світлана Курилович 30 років пропрацювала на підстанції — спочатку електромонтером, останні роки — диспетчером. Ми запам'ятаємо її досвідченою, відповідальною і цілеспрямованою людиною, у якої завжди була усмішка на обличчі. 26-річний Олександр Холодний прийшов на підстанцію 2 роки тому, отримавши диплом бакалавра в Харківському політехнічному університеті. Молодий енергійний чоловік з жагою до практичних знань. Вже працюючи електромонтером, захистив диплом магістра. Уважний до деталей, завжди прагнув дізнатися більше, відмінний молодий спеціаліст».

Відомо, що у загиблої жінки залишилася 23-річна донька, в Олександра — батьки.

«Незважаючи на наш біль, ми продовжуємо працювати. Відновлення варварськи пошкодженої цивільної енергетичної інфраструктури триває», — додали в компанії.

Нагадаємо, що 14 вересня ворог знову обстріляв Миколаївську та Дніпропетровську області: пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач.

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