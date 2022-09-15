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Суспільство та люди

Культура донорства: співробітники Parimatch приєдналися до ініціативи збору крові для військових

13:00 15 вересня 2022
Культура донорства: співробітники Parimatch приєдналися до ініціативи збору крові для військових

Ініціатива зі збору крові відбулася в компанії вперше, проте у компанії запевняють: бажаючих вистачить, аби підтримувати культуру донорства на постійній основі. Готові навіть масштабувати в інші регіони присутності бренду.

Буденний вівторок перетворився для команди Parimatch Tech та Parimatch Ukraine на день створення нової традиції — здавати кров для військових та українців, які постраждали внаслідок вторгнення росії в Україну.

Охочих стати донорами у Київському офісі Parimatch було понад пів сотні. Загалом за день зібрали 19 літрів, і це лише початок.

«Зараз кожна допомога важлива, навіть здача крові може врятувати чиєсь життя. Це мій перший такий досвід, і я дуже вдячна компанії, що можу прямо в офісі допомогти нашим військовим у ЗСУ. Потреба у крові є завжди, особливо під час військових дій, коли її не вистачає як на фронті, так і в містах, які наразі звільняють від окупантів», — поділилася власними враженнями офісменеджерка Вікторія.

Вже наступного місяця Parimatch планує запустити глобальну ініціативу зі збору крові та залучити команди в інших країнах присутності бренду. Ініціативу вже підтримали колеги з Кіпру та Казахстану, де збиратимуть кров для лікарень.

«Ми разом на одній хвилі, незалежно від того, в якій країні знаходимося. Нас усіх об'єднує одне бажання — допомагати тим, кому це справді необхідно», — додає Chief Sustainability Officer у Parimatch Tech Марина Гриценко.

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