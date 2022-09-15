Королівський гвардієць знепритомнів у варті біля труни Єлизавети II (відео)

У середу, 14 вересня, труна з тілом Єлизавети II була перенесена з Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу. Там вона перебуватиме до похорону королеви, призначених на 19 вересня. Доступ до тіла покійної відкрито цілодобово для всіх бажаючих.

У Вестмінстерському палаці стався інцидент, про який повідомили усі британські ЗМІ. Один із королівських гвардійців з почесної варти біля труни Єлизавети II знепритомнів.

За кілька хвилин до цього він ненадовго зійшов з подіуму, але потім повернувся на своє місце. У цей момент почалася зміна варти. Гвардієць несподівано впав на кам'яну підлогу.

Британці, які стояли в черзі, щоб віддати шану королеві, злякалися. Проте все обійшлося без паніки.

Пряма телетрансляція з Вестмінстерського палацу перервалася на кілька хвилин, поки гвардійцю надавали медичну допомогу.

Під час траурної ходи з Букінгемського до Вестмінстерського палацу за труною прямували члени королівської родини. Першим йшов король Чарльз ІІІ. Поруч із ним була його дружина королева-консорт Камілла.

У цій групі також йшли принцеса Анна, принц Ендрю, принц Едвард, принц Вільям та Кей Міддлтон. За ними слідували принц Гаррі та Меган Маркл.

Члени королівської сім'ї у дні жалоби демонструють єдність та згуртованість. Проте британська преса повідомляє, що напруженість між ними зберігається. Ендрю та Гаррі незадоволені тим, що їм не дозволили одягнути військову форму. Цю заборону наклала ще Єлизавета ІІ. Вона позбавила свого середнього сина права носити офіцерський мундир, а також його звання на тлі секс-скандалу. Ендрю поплатився за свою дружбу з американським мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном.

Що стосується принца Гаррі, то він втратив право носити офіцерський мундир після того, як відмовився виконувати обов'язки члена королівської родини і поїхав із сім'єю до США.

Ще одним приводом для невдоволення, якщо говорити про Гаррі та Меган Маркл, стала новина про те, що їхні діти Арчі та Лілібет, хоч і отримали тепер титули принца та принцеси за рішенням Чарльза, не будуть називатися Його та Її Високістю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про містичні явища, що спостерігалися в Единбурзі, Лондоні та Віндзорі після смерті Єлизавети II.

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