«Увірвалися до церкви і схиляли до переходу на бік ворога»: двом екснардепам повідомили про підозру у держзраді

Співробітники Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом ще трьох колаборантів — так званої «міністерки закордонних справ «ДНР» Наталії Ніконорової та двох колишніх нардепів-«регіоналів»: Олега Царьова та Володимира Олійника. До речі, останній знаходиться під санкціями Мінфіну США.

«Досудовим слідством встановлено, що 24 лютого 2022 року зрадники незаконно поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон України та прибули на тимчасово окуповану зс рф територію Київщини для допомоги встановленню на ній окупаційного режиму», — повідомляють в СБУ.

Фото СБУ

Зокрема, задокументовано, що в тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району зрадники записували інтерв’ю для російських пропагандистів, називаючи українську владу «нацистами» та виправдовуючи російське вторгнення. Зазначені особи пропагували ідеї «руського міра» та розповідали про російських солдат-«визволителів від нацизму».

«Ці фігуранти у супроводі озброєних військовослужбовців зс рф вторглися у церву під час богослужіння і схиляли селян до переходу на бік ворога. Зокрема, закликали визнати окупаційну владу країни-агресора та правомірними дії її збройних формувань. Зловмисники неодноразово відвідували Катюжанську загальноосвітню школу, в приміщеннях якої окупанти катували українців, у тому числі, полонених, а сам соціальний об’єкт перетворили на вогневу позицію», — йдеться у повідомленні.

Зрадникам заочно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч.1 ст. 332−2 (незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України).

Нагадаємо, що минулого місяця ще одному міністру часів Януковича повідомили про підозру у держзраді — у зв'язку з погодженням «Харківських угод» та сприяння окупації Криму. Йдеться про колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля.

Фото СБУ

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