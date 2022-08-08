ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому міністру оборони: що відомо

В Україні ще одному міністру часів Януковича повідомили про підозру у держзраді у зв'язку з погодженням «Харківських угод» та сприяння окупації Криму.



Йдеться про колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля, який, погодивши підписання Харківських угод, сприяв російській федерації в окупації АР Крим, повідомили у ДБР.



«Адмірал, який свого часу був Головнокомандувачем Військово-Морськими Силами України та розумів усі ризики продовження перебування російського флоту на території України, погодив весь пакет документів, необхідних для імплементації Угоди між Україною та рф з питань перебування Чорноморського флоту російської федерації на території України», — йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що проєкти цих документів Єжель погодив навіть не завітавши на засідання Кабміну 21 квітня 2010 року, на якому вони обговорювалися, а також без проведення обов'язкової правової експертизи.

Тому було створено умови для продовження перебування чорноморського флоту росії на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил рф.



Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду між Україною та російською федерацією. Цим документом на 25 років продовжили термін перебування Чорноморського флоту рРосії у Севастополі. Зробив він це під приводом отримання знижки на газ.



Раніше ДБР повідомило про підозру у держзраді колишньому нардепу-регіоналу та ексзаступнику секретаря РНБО часів Януковича Володимиру Сівковичу.

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