«Новий тип» рейдерства зі звинуваченнями в українському патріотизмі": весільний скандал у Бахчисараї

Пропаганда рашистів 14 вересня поширила «переможний звіт» про боротьбу з «українськими націоналістичними піснями», які нещодавно пролунали на весіллі в бахчисарайському ресторані «Арпат» в Криму. Зокрема рашистів розізлила не на жарт славнозвісна «Червона калина». За повідомленням ЗМІ окупантів, районний суд

Бахчисарая призначив власнику ресторану покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 000 рублів і 15 діб адміністративного арешту. Також покарання дали діджею, танцівниці і мамі нареченого. Діджей та одна учасниця весілля отримали по 10 діб арешту, мати нареченого — 5 діб арешту, мати нареченої та дружина власника «Арпата» — 50 тисяч рублів штрафу.

«Цей „інцидент“ „публічно виявив“ зливний бачок спецслужб агресора Олександр Таліпов, після чого на ситуації став судомно „піаритися“ його „лютий друг“, фейковий „голова Криму“ Сергій Аксьонов, публічно злочинно обіцяючи всім, хто причетний до танцю під пісню „Червона калина“ всілякі кари, включаючи депортацію з Криму, — повідомляє асоціація реінтеграції Криму — Те, що навіть у рамках фейкового „законодавства“ окупантів придумати якесь „покарання“ за співи та танці під цю композицію було не можна, нікого серед карателів агресора не зупинило. Тепер пропаганда окупантів „звітує“ про те, що пісню „визнали екстремістською“, що в ресторані відключили електроенергію, що він закритий та чекає на всілякі „перевірки“. „За збігом обставин“ і заарештований „власник“, і заарештований „діджей“ надали „глибокі вибачення“ за „інцидент“ під відеозапис російських карателів. У цій ситуації здавалася б незвичайним моментом роль „дружини власника“, оскільки раніше просто за факт родинних зв'язків окупанти ще „штрафувати“ не здогадувалися. Але саме ця навіщось „підсвічена“ і Таліповим, й іншими пропагандистами окупантів роль і дозволила оцінити ситуацію ширше».

Цікаво, що ресторан та їдальня «Арпат» розташовані в окупованому Бахчисараї на вулиці Миру, 11. А контактний телефон закладу збігається із занесеними до «реєстрів» окупантів з 2017 року даними «індивідуального підприємця» Лєніє Кочкорової за тією ж адресою.

«Сама пані Кочкорова, як очевидно формальний «власник ресторану» в очах окупантів, серед іншого «відзначилася» у 2015 році, як відповідачка, разом з Ернесом Яг'яєвичем Кочкоровим у розглянутій Шевченківським районним судом міста Києва справі про невиплату українському банку кредиту більш ніж у 2 мільйони гривень, та станом на 2020 рік це питання вирішено не було. Саме пана Ернеса Кочкорова зображено пропагандою окупантів на відео в ролі нібито «власника ресторану», якого окупанти зараз злочинно затримали і змушують «каятись» і обіцяти нібито «пожертвувати на армію» агресора.

Очевидно, що окупантів не цікавить «формальний власник», а їм, як і в «бурхливому» 2014 році важливо «посадити на підвал» реального бенефіціара бізнесу, щоб «знежирити» його, не стільки «на допомогу російській армії», а фактично — для «себе, коханих».

У соціальних мережах «стійкість» бізнесу Кочкорова в Бахчисараї пояснюють нібито наявністю «брата-депутата»; при цьому, згідно з даними «реєстрів» окупантів та сайту «Миротворець», в окупованому місті дійсно є фейковий «депутат» Кочкаров Ельдар Яг'яєвич, але прізвища у цих нібито «братів» зі спільним по-батькові відрізняються на одну літеру. Втім, як би там не було, очевидно, що ресторанний та транспортний бізнес родини Кочкорових у Бахчисараї став для когось із кримських колаборантів «ласим шматком». Для цього ними було використано «новий тип» рейдерства, зі звинуваченнями в українському патріотизмі, і колаборантам залишилося «чекати нагоди», адже насправді прогнозовано — які пісні часто насправді грають на кримських весіллях".

Нагадаємо, в Криму продовжується «лагідна українізація» — мешканці півострова явно чекають на прихід ЗСУ.

225

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram