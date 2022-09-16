Російський ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області: є постраждалі, зокрема двоє дітей

Внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали четверо людей, у тому числі діти двох та сімнадцяти років.

Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

Постраждалі зазнали легких осколкових поранень, їх не госпіталізували.

Ракетні потрапляння зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3:30.

Один приліт зафіксовано біля двоповерхового житлового будинку, там пошкоджено комунікації, горів автомобіль.

У Київському районі росіяни ракетою поцілили до одноповерхової будівлі. Попередньо постраждалих немає.

Також у ніч на 16 вересня обстріл ворога зазнала Дніпропетровська область, повідомив голова військової адміністрації регіону Валентин Резніченко. За його інформацією, по Нікопольському та Криворізькому районах ворог бив із «Градів» та важкої артилерії. Найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіли понад 40 ворожих снарядів. Поранення отримала 57-річна місцева мешканка.

Пошкодження отримали 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

Один із постраждалих будинків

Будівля ліцею після обстрілу

Обстріл викликали чотири пожежі.

А в Червоногригорівській громаді ворожі удари понівечили 3 багатоповерхівки та магазин. На щастя, люди тут не постраждали.

Уламок ворожого снаряда пробив дах

Нагадаємо, у Кривому Розі триває ліквідація наслідків злочинного удару ворога по гідротехнічних спорудах, рівень води в Інгульці поступово знижується.

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