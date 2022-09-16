НАБУ розшукує екс-нардепа Деркача, завербованого росіянами

Національне антикорупційне бюро розшукує екс-нардепа Андрія Деркача, якого вважають завербованим російською розвідкою.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.



Також в НАБУ та САП інформують, що викрили колишнього нардепа на держзраді та незаконному збагаченні.

Згідно із заявою правоохоронців, у 2019 році Деркач розповсюджував фейкову інформацію з приводу Джо Байдена та його сина — все це виявилося частиною російської кампанії, спрямованої на спотворення результатів виборів у США.

За свої «послуги» Деркач «підзаробив» понад півмільйона доларів.

«У 2019 році інформпростір заполонили «сенсаційні» повідомлення про нібито «тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні» та «корупцію у корпорації «Бурисма». Озвучував їхній український нардеп, але вони були націлені на тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. Через три роки НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп «заробив» на цьому 567 тис. дол. США. Наразі цей нардеп підозрюваний. Проте ховається від слідства, тому просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком», — йдеться в інформації правоохоронців.

Як відомо, у серпні 2021 року Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки 2020 року. За інформацією США, Деркач понад десять років був активним російським агентом.

24 червня 2022 року СБУ заявила, що викрила агентурну мережу ГУ Генштабу РФ, яка мала допомагати ворогові в захопленні України, і до якої входив Деркач. За даними слідства, нардеп займався створенням ряду приватних охоронних підприємств у різних галузях, щоб використовувати ці структури для швидкого захоплення України. СБУ нейтралізувала мережу на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колесникова.

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