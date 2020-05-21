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Мир

Расследование по Burisma: комитет Сената потребовал документы о работе Байдена-младшего в Украине

1:58 21 мая 2020
Хантер Байден
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В США контролируемый республиканцами сенатский Комитет по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с украинской энергетической компании Burisma, серверы которой в январе атаковали российские хакеры.

Сенаторов, в частности, интересует работа в компании Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание, пишет «Голос Америки».

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании Blue Star Strategies, фирмы, сотрудничавшей с Burisma, исходило от главы комитета Рона Джонсона.

Напомним, что компания Burisma часто упоминалась в связи со скандалом в США, который запустил импичмент президенту Трампу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре 2019 года занимавший тогда пост генерального прокурора Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании Burisma, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, занимавший одно время пост в совете директоров газовой компании.

На фото: Хантер Байден

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