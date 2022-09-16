Алла Мазур у свій день народження звернулася до українців та заінтригувала можливими змінами у зовнішності

Телеведуча Алла Мазур, яка вразила своєю рішучою боротьбою з онкологією, 16 вересня відзначає день народження. Традиційно вона вийшла на зв’язок у своїх соцмережах і записала відеозвернення до українців — закликала не здаватися перед обставинами, боротися за життя і заінтригувала можливими змінами у зовнішності.

Іменинниця подякувала кожному за підтримку Батьківщини й підкреслила, що ці півроку війни дали відчуття неосяжної любові до українців. Також Алла Мазур звернулась з особливими словами до тих, у кого свій критичний відлік часу з моменту виявлення онкохвороби.

«Обіймаю вас з вірою і молитвами! Пам’ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного — волі. І волі обирати своє ставлення до обставин. Рак виліковний. Знайте це. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть», — впевнена Алла Мазур.

Телеведуча також заінтригувала можливими змінами у зовнішності — задумується над довшим волоссям. У 2019 році, коли Алла Мазур розповіла про свою перемогу над раком, її неймовірні фотографії в новому образі з короткою зачіскою після хіміотерапії для української версії французького журналу Marie Claire надихнули тисячі людей вірити в одужання.

«Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері — і навіть задумалась про варіант довший», — каже Алла Мазур у своєму відеозверненні.

Нагадаємо, Алла Мазур поборола тяжку хворобу й повернулася до роботи в ефірі. Ведуча ТСН відверто розповіла, як виявила рак і розкрила подробиці лікування. Алла не стала носити перуку після хіміотерапії, тепер коротка стильна зачіска стала її візитівкою й прикладом для багатьох жінок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть від раку дружини футболіста Романа Бочкура Віри. П’ять років вони разом з сином лікувалися від онкології.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram