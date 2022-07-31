«Я вже на небі»: померла дружина футболіста, яка разом з сином лікувалася від раку

Померла блогерка та дружина футболіста Романа Бочкура Віра. П’ять років вони разом з сином лікувалися від раку.

У 2018 році п’ятимісячному сину Віри діагностували рак. Віра готувалася бути донором для малюка, але під час дослідів та аналізів з’ясувалося, що у самої неї теж рак товстого кішківника з метастазами в печінку. П’ять років мати з дитиною боролися. Аж от тепер Віри не стало.

Розуміючи, що наближається фінал, Віра написала листа в своєму Інстаграмі, який мав бути опублікованим, коли її не стане. Вона звернулася до підписників з такими словами:

«Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше…

Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли…

Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото.

Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли один одного, любили Бога усім серцем, не забували казати «дякую» і ніколи не здавались!

Обіймаю вас серцем і хочу сказати вам дякую, завдяки вам, я прожила найкрутіші 4 роки життя, хоча спочатку так багато мені не давали! Я вірю, що мій блог був для вас корисним.

Я вже на небі".



Протягом всіх цих років Віра вела блог, де розповідала про свою боротьбу з раком спочатку в Україні, а потім в Німеччині, куди вони з сином переїхали після 24 лютого. Мужність цієї тендітної, ніжної, красивої жінки вражає. Вона працювала, підтримувала та підбадьорювала онкохворих, які звертались до неї, та їх близьких, давала поради, розповідала про власний досвід життя зі стомою. Вона опікувалась сином та переживала, що він такий маленький, а має вже такий великий та сумний досвід…

Вера з сином в Німеччині, влітку 2022 року



Сину Віри та Романа Максиму зараз 5 років. Малюк одужав за 10 місяців боротьби із хворобою.

Раніше «ФАКТИ» писали про досвід боротьби з хворобо іншої відомої жінки — Алли Мазур

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