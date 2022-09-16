Легендарний чемпіон світу та Європи згадав, як осоромився перед Єлизаветою II (відео)

Чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції, легендарний ексфорвард «Арсенала» Тьєррі Анрі, який після Євро-2020 залишив посаду асистента наставника команди Бельгії, розповів, як осоромився в 2007 році під час аудієнції в Букінгемському палаці з королевою Єлизаветою II, котра пішла з життя 8 вересня у віці 96 років. Футболіст настільки розхвилювався, що, представляючи на правах капітана команди партнерів по «Арсеналу», забув, як звати його одноклубника. повідомляє The Mirror.

«У мене була можливість зустрітися з королевою, і я хвилювався страшенно, — згадує 45-річний Тьєррі Анрі. — Відчуття були такі, наче я збираюся на матч. Я глянув на Баптішту і забув його ім'я. Подумав хто це? А потім згадав: це ж Жуліо Баптішта з Бразилії!

Мені важко говорити про королеву у минулому. Я француз і пишаюся цим. І якщо хтось скаже криве слово про Францію, я накинуся на нього. Але водночас я лондонець. Усвідомлюю, що таке Сім'я, і якою фігурою була Єлизавета. Глибоко поважаю її".

До речі, під час тієї пам'ятної зустрічі стався ще один кумедний епізод за участю одноклубника Анрі у знаменитій команді Арсена Венгера — івуарійця Еммануеля Ебуе.

«Ми пішли туди, і Тьєррі Анрі, знаючи мою веселу вдачу, сказав: «Будь ласка, Еммануель, це Букінгемський палац, це будинок королеви, не чуди». «Немає проблем, — сказав я. — Не хвилюйся», — згадував Еммануель Ебуе. — Отже, увійшла королева і потисла руку кожному гравцю. Коли вона закінчила, я побачив усіх її коргі і сказав: «Мем, мем». Вона обернулася і запитала: «Як справи?». І тут мене понесло: «Мем, у мене все гаразд, дякую, але, будь ласка, я більше не хочу бути футболістом, я хочу доглядати ваших собак. Я хочу вигулювати їх, мити, годувати. Я хочу бути собаківником. Королева засміялася. Принц Філіп теж сміявся. Уся команда сміялася».

Нагадаємо, що переможець Ліги чемпіонів, чемпіонатів Франції, Англії та Іспанії, володар Кубка конфедерацій Тьєррі Анрі виступав на позиції форварда за «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселону» та «Нью-Йорк Ред Буллз». У складі збірної Франції (123 матчі, 51 гол) форвард ставав чемпіоном світу (1998 рік) та чемпіоном Європи (2000-й). На тренерській ниві найкращий бомбардир в історії збірної Франції очолював «Монако» та «Монреаль Імпакт», а також працював у штабі команди Бельгії у 2016—2018 та 2021 роках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований Тьєррі Анрі завершив кар'єру у 2014 році.

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