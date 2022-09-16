У Польщі Сейм ухвалив постанову про «компенсації від Німеччини» за збитки під час Другої світової війни

У Польщі Сейм прийняв резолюцію про відшкодування збитків, завданих Німеччиною під час Другої світової війни. У ній йдеться про те, що польська держава ніколи не відмовлялася від своїх претензій до німецької держави і що Сейм закликає уряд Німеччини взяти на себе «політичну, історичну, правову та фінансову відповідальність» за всі наслідки, спричинені розв’язуванням Другої світової війни, повідомляє видання tvn24.pl.

«Ви говорите польською, ви думаєте німецькою, якщо ви поляки, ви зобов'язані голосувати за репарації», — сказав під час парламентських дебатів Януш Ковальський з клубу PiS.

Проєкти резолюцій щодо військових репарацій з Німеччини подали клуби PiS, KO та PSL. Під час засідання комітету провідним було обрано проєкт, підготовлений представниками партії влади. Під час парламентської роботи було внесено ряд поправок. Голосування прийняло поправку Владислава Теофіла Бартошевського (PSL-KP) про заміну слова «репарації» на слово «компенсація». Під час роботи в комісії до проєкту було додано положення про те, що Польща не отримала належної фінансової компенсації та воєнних репарацій за втрати, завдані під час Другої світової війни внаслідок агресії СРСР.

«Німецька агресія, окупація Польщі Німеччиною та системний геноцид завдали великої шкоди, страждань, а також матеріальних і нематеріальних втрат. Жорстокість німецької окупації щодо людей набувала різних форм: поневолення, примусова праця, пограбування, каліцтва, зґвалтування та вбивство дітей, чоловіків і жінок — громадян Республіки Польща. Також знищено сліди геноциду та військових злочинів», — йдеться у резолюції.

Після голосування журналісти запитали главу МЗС Збігнєва Рау, коли очікувати подальших дій польської сторони.

«Дуже скоро, на початку наступного місяця, буде нота», — повідомив глава МЗС.

Керівник канцелярії президента Павел Шрот оцінив, що резолюція має як символічний, так і практичний вимір.

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