Польща запроваджує нові візові правила для українців та білорусів: що відомо

Польща не лише закриває програму обміну гривні на злоті, а й запроваджує нові правила для отримання національної візи. Зміни стосуватимуться громадян України та Білорусі, але не всіх, а лише тих, хто перебуває у країні.



Про це пише SchengenVisaInfo.



Новий регламент запровадить нову типову форму заяви для громадян України та Білорусі, які проживають у Польщі та бажають отримати польську національну візу.



«7 вересня 2022 року набирає чинності Розпорядження Міністра внутрішніх справ та адміністрації від 10 серпня 2022 року про внесення змін до Положення про візи для іноземців, яким запроваджується новий зразок заяви на отримання національної візи з урахуванням можливості подання таких заяв міністру», — йдеться у повідомленні міністерства.



Зазначається, що до групи осіб, які мають право на отримання візи в Польщі, увійдуть громадяни, яким віза необхідна з гуманітарних міркувань або для роботи в міжнародних автомобільних перевезеннях.



Крім того, подати заяву на візу мають право громадяни України, які працюють водіями у міжнародних автомобільних перевезеннях або члени екіпажів літаків.



Очікується, що міністерство надасть додаткову інформацію про процедуру та місце подання заяви на отримання візи найближчими днями.



Нагадаємо, 1 вересня, у день 83-х роковин вторгнення до Польщі німецьких військ, у Варшаві зробили гучну заяву. Лідер консервативної партії «Право та справедливість», що править у Польщі, Ярослав Качинський заявив, що його країна вимагатиме від Німеччини репарації у розмірі понад 1,3 трильйона доларів.

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