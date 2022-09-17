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Спорт

Запалив так запалив: уболівальник вистрілив із трибуни з гранатомета та ледь не влучив у футболістів (відео)

9:03 17 вересня 2022
Футбол у Хорватії

Трагедією ледь не завершився матч однієї з нижчих ліг чемпіонату Хорватії між командами «Плітвіце» та «Соколац».

Під час перерви один із уболівальників дістав протитанковий гранатомет «Золя» та вистрілив у бік поля, ледь не поцыливши по гравцях, що розминалися неподалік від штрафного майданчика. На щастя, ніхто з присутніх не постраждав, а поліція оперативно відреагувала на інцидент та розпочала розслідування.

А у поєдинку нижчого дивізіону сусідньої Сербії вболівальник допоміг арбітру прийняти правильне рішення. Після того, як рефері зарахував гол у ворота господарів, один із фанатів покликав його до трибуни та вручив… мобільний телефон, на якому запропонував переглянути запис епізоду. І справедливість перемогла — взяття воріт було скасовано на радість команди-господаря.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шалений фанат «застрелив» футболіста збірної, який не забив пенальті команді Криштіану Роналду.

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